Mikaela Shiffrin gumt naam van skilegende Ingmar Stenmark uit de boeken

Voor de tv-helikopter wil Van den Heuvel niet als een mietje overkomen; even later gaat het mis

Het was een zielig hoopje truck en een zielig hoopje rally-fanaten dat zondagavond laat achterbleef nadat de FIA-inspecteurs hun werk hadden gedaan. Alle goede voornemens om een nacht hard door te werken en rallytruck van Team DakarSpeed weer in Dakar-staat te krijgen, konden de prullenbak in.

10 januari