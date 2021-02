Mikaela Shiffrin schrijft in Cortina geschiedenis met zesde wereldtitel

Elfde titel voor Friedrich op WK, bijrol De Bruin in viermans­bob

14 februari Ivo de Bruin is op de zeventiende plaats geëindigd in de viermansbob bij de WK in het Duitse Altenberg. De Nederlandse bobsleeër behaalde daarmee zijn beste resultaat in de grote slee op de mondiale titelstrijd. Hij kon echter niet tippen aan de Duitser Francesco Friedrich, die zijn elfde wereldtitel binnensleepte.