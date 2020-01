Milwaukee Bucks revancheert zich voor eigen publiek tegen Celtics

De Bucks zijn de best presterende ploeg van dit seizoen in de NBA. Ze verloren pas zes van de 43 wedstrijden, waaronder dus in Boston. In het thuisduel met de Celtics liep de koploper van het oosten in hoog tempo uit naar een grote voorsprong. Het verschil was halverwege het tweede kwart zelfs 27 punten. Boston Celtics knokte zich nog wel terug, maar de Bucks lieten zich niet opnieuw verrassen. Antetokounmpo kwam tot 32 punten en 17 rebounds, bij de Celtics gooide Kemba Walker 40 punten bij elkaar.



Brandon Ingram tekende bij New Orleans Pelicans voor maar liefst 49 punten in het duel met Utah Jazz, dat in de verlenging werd beslist in het voordeel van de Pelicans: 138-132. Denver Nuggets had ook een verlenging nodig om het zwalkende Golden State Warriors te verslaan: 134-131.