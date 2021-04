Minnesota Timberwolves weer te sterk voor Utah Jazz in NBA

Badloe klaar voor ‘uitdagend’ WK: ‘Wie het minst gaat zwemmen, wordt wereldkam­pi­oen’

22 april De windsurfers Kiran Badloe en Lilian de Geus beginnen vrijdag als titelverdedigers aan de WK in Cádiz. Het Nederlandse duo verwacht een harde strijd, niet in de laatste plaats doordat er de komende dagen veel wind wordt voorspeld in Zuid-Spanje. ,,Iedereen is supergoed op dit moment. De snelheidsverschillen onderling zijn heel klein. Het wordt close racing”, blikt Badloe (26) gretig vooruit.