Mir zet grote stap richting wereldtitel in MotoGP

Pijnlijke beurt Yamaha

De Yamaha-coureurs beleefden een weekeinde om heel snel te vergeten. Het team werd eerder in de week al op de vingers getikt door de motorsportfederatie voor het knoeien met de motoren in de eerste races van het seizoen. Er werden zonder toestemming wijzigingen aangepast in het motorblok. Gevolg: vijftig punten aftrek in de stand voor de constructeurs. De rijders werden individueel niet gestraft, maar maakten zondag een slechte beurt. Fabio Quartararo, de man die het seizoen nog zo overtuigend begon met twee overwinningen en tweede staat in de tussenstand om de wereldtitel, ging al in de openingsronde onderuit en speelde geen rol van betekenis (veertiende). Dat gold ook voor de overige coureurs. Veteraan Valentino Rossi maakte in Valencia, nadat hij een tijd afwezig was vanwege een positieve coronatest, zijn rentree in de koningsklasse. De Yamaha-coureur viel, net als in z’n voorgaande drie races, uit.