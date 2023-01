Mo Farah loopt in april laatste marathon in Londen: ‘Wordt emotioneel’

Sebastien Vettel strandt in Zweedse sneeuw, David Coulthard belandt in sneeuwmuur in Race of Champions

Sebastian Vettel heeft gefaald in de Race of Champions in de sneeuw van het Zweeds stadje Pite Havsbad. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, die vorig jaar zijn carrière in de koningsklasse beëindigde, verloor in de halve finales van de landenwedstrijd.

28 januari