Moegestreden Knipping kan in finale geen potten breken

De wereldtitel ging naar de Japanner Daiya Seto, die in de finale een tijd van 4.08,95 zwom. Vlak achter hem, op 0,27, tikte de Amerikaan Jay Litherland als tweede aan. De Nieuw-Zeelander Lewis Douglas Clareburt pakte het brons: 4.12,07.



,,Het was mijn eerste WK-finale dus ik mag eigenlijk niet klagen", zei Knipping, werkzaam als vakkenvuller in een supermarkt, bij de NOS. Hij had in de series nog indruk gemaakt en zich als tweede geplaatst voor de finale. ,,Ik merkte dat het iets zwaarder ging in de finale. Maar ik vind dat je twee keer volle bak moet kunnen racen."



Knipping had in de series een nieuw nationaal record gezwommen van 4.13,46, waarmee hij zich ook verzekerde van een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio 2020. Hij had niet voldaan aan de WK-limiet, maar mocht wegens de getoonde progressie toch deelnemen aan de WK.