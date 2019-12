Moment van het decennium: het wereldgoud van Dafne

Schaatsgoud, je neemt het bijna voor kennisgeving aan. Net als een oranje hockeytriomf, roeigoud, wielersucces of eremetaal bij het zwemmen. Pakken we daar als Nederland niets, dan is het automatisch teleurstellend. Maar een Nederlandse wereldtitel atletiek, het blijft uitzonderlijk in een sport die mondiaal zo breed wordt beoefend. Daarom behoort de prestatie van Dafne Schippers tot de meest bijzondere sportmomenten van het afgelopen decennium. Lopen, iedereen kan het. Maar zo hard als ‘onze’ Dafne lukt niemand.



De impact van haar prestatie is die dag immens in Nederland. Als ze haar urine van het ene potje in het andere staat te gieten bij de dopingcontrole, belt Mark Rutte haar al op. Felicitaties van honderden bekende en minder bekende Nederlanders volgen nog diezelfde avond. In één klap is Schippers, dan pas net definitief overgestapt van de meerkamp naar de sprint, de bekendste sportvrouw van Nederland. Aan die status moet ze wennen. ,,Ik blijf gewoon in m’n polootje rijden, hoor’’, roept ze in China vlak voor haar vlucht naar huis nog, niet beseffende dat een luxe-merk als Porsche al staat te popelen om haar te sponsoren.



Dat spontane en onbevangene is er na die WK-doorbraak in Peking wel af. Maar snel blijft Schippers, die later nog olympisch zilver in Rio en een tweede wereldtitel in Londen zal winnen.