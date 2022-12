Monobobster Karlien Sleper voelde zich tijd onveilig bij de bondscoach: ‘Het maakt je een stuk kleiner’

Voor het eerst in bijna tien jaar staat het leven van Karlien Sleper (29) niet in het teken van topsport. En dat is een hele opluchting, zegt de monobobster uit Epe die in februari, op de Olympische Winterspelen van Peking, haar laatste run maakte. ,,Ik heb me een tijd onveilig gevoeld.”