Monsterscores in Euro Hockey League door nieuwe regel

Bloemendaal scoorde vanmiddag in de kwartfinale van de EHL vier keer, maar won met 8-0 van Saint Germain. Rotterdam moest het telraam erbij pakken tegen Ulhenhorster: 13-1. De nieuwe puntentelling in het Europese clubhockey vergt nogal wat uitleg.

De bizarre uitslagen in de Euro Hockey League dit weekeinde in Rotterdam zijn het gevolg van een nieuwe, veelbesproken puntentelling. Een velddoelpunt telt sinds deze jaargang voor 2, een strafcorner is goed voor 1 doelpunt. De nieuwe regel is bedacht om de macht van de strafcorner in te dammen, maar kon afgelopen dagen op bergen kritiek rekenen. ,,Deze circusuitslagen zijn niet goed voor de sport”, vond Bloemendaal-keeper Jaap Stockmann.

Zijn ploeg won dit Paasweekeinde met 8-0 van het Belgische Dragons en vanmiddag met dezelfde score van het Franse Saint-Germain. In beide duels scoorden de Bloemendalers echter 4 keer en was de ‘normale’ uitslag dus 4-0 geweest. ,,Die 8-0 was geen representatieve uitslag. Het lijkt zo een walk-over, dat was het zeker tegen Dragons niet”, vond verdediger Glenn Schuurman van Bloemendaal. ,,Eerder vandaag eindigde een plaatsingswedstrijd hier in 20-10. Dat is voor de gemiddelde toeschouwer niet uit te leggen. Houd het zo gemakkelijk mogelijk.”

Daar komt volgens Schuurman bij dat de strafcorner niet meer zo bepalend is als een aantal jaren geleden. ,,De cornerverdediging is veel beter geworden. De corner is niet meer doorslaggevend. Laten we het vooral ieder jaar blijven evalueren, maar van deze nieuwe puntentelling ben ik geen voorstander.”

En als het dan toch zo nodig moet, vindt Stockmann, doe het dan anders. ,,Als je een strafcorner nog maar met een half doelpunt waardeert, heb je hetzelfde effect, maar zonder kermisuitslagen. Want op zich vind ik de gedachte niet verkeerd. Er zijn ploegen die spelen op strafcorners, omdat ze er te veel afhankelijk van zijn. Dat komt de schoonheid van het spel niet ten goede.”