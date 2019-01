Monsterzege Warriors in NBA

Vijfde nederlaag op rij voor Nederland­se handbal­lers

11 januari De Nederlandse handballers hebben in een buitenlandse oefenreeks de vijfde nederlaag op rij geïncasseerd. Oranje verloor ook van Roemenië in Slowakije: 30-27. Luc Steins was met acht doelpunten de topschutter van Nederland.