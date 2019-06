MOP krijgt het niet voor elkaar tegen Bloemendaal

MOP is er niet in geslaagd promotie naar de hoofdklasse te bewerkstelligen. In de derde en laatste wedstrijd volgens het 'best of three'-principe leed de equipe onder leiding van het duo Ageeth Boomgaardt-Maartje Paumen een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Bloemendaal.