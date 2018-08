MotoGP op Silverstone vervroegd met anderhalf uur door weer

Voorbereiding WK Volleybal­sters verslaan Duitsland opnieuw

21:26 De Nederlandse volleybalsters hebben in Bremen ook de tweede oefeninterland tegen Duitsland gewonnen. Oranje zegevierde met 3-0. De setstanden waren 25-9 25-21 25-14. Afgelopen donderdag was de ploeg van bondscoach Jamie Morrison in Münster in een spannende vijfsetter net iets sterker dan de Duitse ploeg: 3-2.