Motorcoureur Bendsneyder crasht in Portugal

Bo Bendsneyder heeft voor het eerst dit seizoen geen punten gepakt in de Moto2. De 22-jarige Rotterdammer beleefde een weekeinde om snel te vergeten in Portugal. Bendsneyder kwam in de kwalificatie niet verder dan de 26ste tijd en ging in de race onderuit.

De Nederlander was zeker niet de enige die crashte op het circuit van Portimão. WK-leider Sam Lowes, die de eerste grand prix in Qatar had gewonnen en op poleposition stond, ging al direct na de start onderuit. De Brit vloog door de lucht en landde hard op het asfalt. Voor Bendsneyder eindigde de race met nog zestien rondes te gaan.

De Spaanse KTM-coureur Raúl Fernández won de incidentrijke race. Vorig jaar deed de 20-jarige coureur dat ook al in de Moto3. De Australiër Remy Gardner eindigde als tweede en nam met 56 punten de eerste plaats in het WK-klassement over van Lowes (50). Fernández klom naar de tweede plek met 52 punten.

Bendsneyder hield 11 punten over aan de twee races in Doha. Hij eindigde daar als negende en twaalfde. In het WK staat de Nederlander nu op plek veertien.