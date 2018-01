Motorcoureur Price wint in Dakar Rally, veel opgaves

Weet u nog? De gouden plak voor Marcel Wouda in 1998

15:00 Precies twintig jaar geleden is het alweer. De Tilburgse zwemmer Marcel Wouda pakte destijds in 1998 in Perth als eerste Nederlander een gouden plak op een WK langebaan. Velen volgden hem op, sommigen onder zijn leiding; in het heden is hij zwemcoach.