Motorcoureur Sunderland wint Dakar Rally voor tweede keer: ‘Mijn hoofd explodeerde bijna’

De Chileen Pablo Quintanilla schreef de laatste klassementsproef over 164 kilometer op zijn naam en eindigde als tweede in het klassement, op 3 minuten en 27 seconden van Sunderland. De Oostenrijker Matthias Walkner werd derde op 6.47.

,,Ik ben dolgelukkig”, zei de Brit aan de finish. ,,De laatste etappe was zo moeilijk, ik voelde zoveel stress. Het was soms best tricky met het navigeren. Mijn hoofd explodeerde bijna en ik was een paar keer bang dat ik verkeerd reed. Ik heb deze Dakar Rally zoveel moeilijke momenten gehad, maar daarom voelt deze eindzege des te mooier. Het is een droom die uitkomt om voor twee verschillende teams de Dakar Rally te winnen.” Sunderland verruilde eind vorig jaar het KTM-fabrieksteam voor GasGas, dat wel tot de stal van KTM behoort. ,,Het is fijn om al het harde werk van iedereen bij dit team zo te kunnen terugbetalen.”