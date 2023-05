Motorcrosser Jeffrey Herlings wint Grote Prijs van Spanje en vestigt record met 102de zege

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft het recordaantal GP-overwinningen van de Belg Stefan Everts verbroken. De vijfvoudig wereldkampioen uit Brabant won de Grote Prijs van Spanje in de MXGP en dat was zege nummer 102 in zijn carrière.

Herlings had een week eerder met de zege in de GP van Portugal het recordaantal GP-overwinningen van Everts geëvenaard. Op het circuit in Arroyomolinos nabij de Spaanse hoofdstad Madrid was de vijfvoudig wereldkampioen in beide manches duidelijk de sterkste. In de eerste manche moest hij daarvoor de Italiaan Mattia Guadagnini inhalen. In de tweede manche nam hij in de negende ronde de leiding over van de Spanjaard Ruben Fernandez en stond die niet meer af.

,,Het is behoorlijk waanzinnig”, zei Herlings. ,,Ik dank dit aan mezelf en bedank mijn team en iedereen die betrokken is geweest vanaf nul overwinning tot deze 102de zege. Ik ben blij dat ik het record nu alleen heb. Hopelijk mogen er nog vele zeges volgen. Dit weekend voelde ik me behoorlijk goed en ik hoop dat ik me kan blijven verbeteren.”

Eerste zege in april 2010

Herlings boekte zijn eerste zege in Valkenswaard in de MX2-klasse in april 2010. Daarna volgde een lange reeks overwinningen met daarbij ook drie wereldtitels in de MX2-klasse en twee in de MXGP. De Brabander miste in de afgelopen jaren ook meerdere seizoenen door breuken en andere blessures.

Herlings komt door de zege en de bijbehorende 50 punten ook weer dichter bij de leider in het WK, de Spanjaard Jorge Prado. De Spanjaard eindigde na een tweede en vijfde plaats (38 punten) slechts als vierde. Guadagnini werd met 40 punten tweede voor Fernandez (38). In de WK-stand heeft Herlings met 288 punten nog 6 punten achterstand op Prado.

Glenn Coldenhoff eindigde als vijfde overall na een vierde en zesde plaats. Calvin Vlaanderen werd achtste na een zevende en achtste plaats. In de WK-stand staat Vlaanderen zesde, één plek voor Coldenhoff.

Herlings miste het hele vorige seizoen vanwege een hielblessure. Hij vierde in maart zijn rentree met de tweede plaats in de Grote Prijs van Patagonië-Argentinië. Eind maart won hij vervolgens de Grote Prijs van Sardinië. Dat was zijn honderdste zege.

Dertien jaar geleden begon de succesreeks voor de begenadigde motorcrosser, die op veel meer overwinningen had kunnen staan als hij niet zo vaak geblesseerd was geweest. Zijn eerste GP-zege was in 2010 de Grote Prijs van Nederland in Valkenswaard. In de jaren erna veroverde hij drie keer de wereldtitel in de MX2 en twee keer de titel in de MXGP, de koningsklasse van de motorcross.

Jeffrey Herlings. © Wouter de Wilde | WDW Foto's