Murray blinkt uit bij Nuggets

Jamal Murray was de grote uitblinker met 48 punten, een persoonlijke recordscore. Bij de verliezers uit Boston was Kyrie Irving de topschutter met 31 punten.



Golden State Warriors won voor de tiende keer dit seizoen. De titelverdediger was te sterk voor Memphis Grizzlies. De ploeg uit Oakland liep uit in het derde kwart door een serie driepunters van Stephen Curry en Alfonzo McKinnie. Klay Thompson maakte de meeste punten voor de Warriors, namelijk 29.