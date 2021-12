Na 14 nederlagen eindelijk weer een zege Detroit Pistons

NBA Opmars Utah Jazz gestopt, Stephen Curry blijft na driepunter­re­cord op dreef

De basketballers van San Antonio Spurs hebben de opmars van Utah Jazz in de Amerikaanse competitie NBA voor even gestuit. Na acht overwinningen verloor de ploeg uit Salt Lake City weer eens. Met dank aan een Lonnie Walker IV die in de slotseconde Utah-center Rudy Gobert, drievoudig verdediger van het jaar, aftroefde en raak schoot: 126-128.

18 december