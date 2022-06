Na acht operaties is Van Balkom uit Berkel-Enschot weer terug in Nederlands rugbyteam

Rugbyer Rik van Balkom uit Berkel-Enschot liep in september 2019 een compartimentsyndroom in zijn bovenbeen op. Acht operaties waren nodig om de fysieke schade te herstellen. Inmiddels speelt Van Balkom weer in de ereklasse met Oisterwijk Oysters. Een sterk optreden tijdens het Amsterdam Sevens toernooi was voor de Zuid-Afrikaanse bondscoach Dick Muir zelfs aanleiding om hem opnieuw te selecteren voor het Nederlands team.

Van Balkom speelde op 10 juni al een half uur mee in Oranje bij een vriendschappelijk duel met het talententeam van Italië. Afgelopen zaterdag startte de teamcaptain van Oysters ook als captain in de basis bij het Nederlands team in de thuiswedstrijd tegen Zimbabwe, die met 7-30 verloren ging.

De rugbyer uit Berkel-Enschot kan het bijna niet geloven dat hij zijn rentree heeft mogen maken in het Nederlands team. ,,Toen ik tijdens het Amsterdam Sevens Toernooi werd benaderd door de bondscoach, voelde dat onwerkelijk”, blikt Van Balkom terug. ,,Met Oysters hebben wij een goed seizoen gespeeld en ik vind het leuk om met sevens te spelen. Daarom ben ik na de laatste competitiewedstrijd goed door blijven trainen om fit te blijven. Maar ik was niet bezig met het Nederlands team. Tot bondscoach Dick Muir mij belde en vroeg of ik mee wilde naar Italië. Die kans wilde ik niet laten liggen en heb ik met beide handen aangegrepen.”

Kers op de taart

De captain van Oysters speelde eerder tussen 2013 en 2017 een aantal keren voor het Nederlands rugbyteam. ,,Ik had nooit durven dromen dat ik nog een keer in Oranje zou mogen spelen. Dit is voor mij zeker een kers op de taart, na alle tegenslagen in de afgelopen jaren. Ik ben daarom dankbaar voor de support vanuit mijn familie en club, die ik in die moeilijke jaren van hen heb mogen ontvangen. Zonder hun steun was het een stuk moeilijker geweest om terug te komen.”

In de wedstrijd tegen Zimbabwe, dat binnenkort tegen Namibië speelt voor een ticket voor het WK Rugby van 2023 in Frankrijk, speelde het Nederlands team een verdienstelijke wedstrijd. Het duel ging weliswaar met 7-30 verloren, maar het Nederlands spel toont perspectief voor de toekomst. Van Balkom kijk zelf met een goed gevoel terug op zijn rentree. ,,Destijds was ik vaak enorm gespannen en legde ik mezelf enorm veel druk op. Nu is mijn mindset heel anders en beleef ik veel meer plezier aan deze interlands. Hopelijk kunnen we met dit vernieuwde Nederlands team de komende tijd stappen gaan maken in de Championship-poule. Daarnaast wil ik mijn huidige vorm komend seizoen ook graag doortrekken bij Oysters in de ereklasse. We hebben een sterk team met veel jonge spelers uit de eigen jeugdopleiding. Het zou mooi zijn als een aantal van hen in de komende jaren eveneens kan doorstromen naar Oranje.’