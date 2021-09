Na goud nu zilver voor Sam Schröder op Paralympische Spelen

Zwemster Chantalle Zijderveld in extase na goud in Tokio

3 september Zwemster Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio haar tweede gouden medaille veroverd. De 20-jarige Zwijndrechtse won de 200 meter wisselslag in de SM10-klasse in een nieuwe wereldrecord van 2.24,85 minuten. Lisa Kruger pakte op 3 seconden brons.