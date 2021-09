Na het golffeest tijd voor de bruiloft: ‘Dat wordt nu alleen nog maar mooier’

Andrea Dovizioso (35) keert terug in de MotoGP

16 september De Italiaanse motorcoureur Andrea Dovizioso keert terug in de MotoGP. De 35-jarige coureur, tussen 2008 en 2020 winnaar van vijftien grands prix in de koningsklasse, gaat rijden voor het satellietteam van Yamaha (Petronas SR). Dovizioso vervangt daar zijn landgenoot Franco Morbidelli, die per direct overstapt naar het Japanse fabrieksteam.