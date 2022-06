Na LeBron James en Shaquille O’Neal heeft ook Stephen Curry zijn kwartet te pakken

Golden State Warriors en Stephen Curry flikken het weer: vierde NBA-titel in acht jaar na zege op Celtics

De basketballers van de Golden State Warriors hebben voor de vierde keer in acht jaar tijd de titel in de NBA gewonnen. Het team van trainer Steve Kerr nam in de finale tegen de Boston Celtics een beslissende voorsprong door de zesde ontmoeting met 103-90 te winnen. Golden State Warriors kwam daarmee, in de best-of-seven-serie, op 4-2. De zevende wedstrijd hoeft daardoor niet meer gespeeld te worden.

