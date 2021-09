Na olympisch zilver voor vrouw Gabriela pakt Mike Schloesser zilver op WK

De Limburger moest in de finale zijn meerdere erkennen in de Oostenrijker Nico Wiener: 146-143. Schloesser had in in de kwartfinales nipt gewonnen van de Indiër Abhishek Verma (148-147). In de halve finales was hij met 144-140 te sterk voor Robin Jaatma uit Estland.