Na zilver ook goud voor Van Gerner bij rentree

Van Gerner leek na de Spelen van Rio 2016 wegens een slepende achillespeesblessure klaar als topturnster, maar legde zich daar niet bij neer. Gedreven werkte ze aan een comeback. Zaterdag bleek al dat ze weer op niveau is om internationaal mee te doen met de tweede plaats (13,400) achter de Slowaakse Barbora Mokosova 13,450. Op balk was ze in de kwalificaties al de beste geweest: 13,700. In de finale bleef ze daar twee tienden onder. Het verschil zat in de uitvoering (E-score), niet in de moeilijkheidsgraad van haar oefening (D-score) die beide keren 5,1 was.