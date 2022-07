Nadine Visser baalt na mislopen hordenfinale: ‘Mijn vorm is niet zo goed als ik dacht’

‘Wat houdt pétanque dan minder topsport dan darts of olympische discipli­nes zoals schieten met pistool?’

Pétanque, een ouwemannenspelletje wordt het wel genoemd. Het is de wedstrijdvorm van het zomerse tijdverdrijf jeu de boules, dat we kennen van de camping en het dorpsplein in Frankrijk. Op de Parade in Den Bosch wordt pétanque deze week met een heus Europees Kampioenschap als sport uitgedragen. Maar in de kranten en op Teletekst ontbreken de uitslagen, zover is de erkenning nog niet.

16 juli