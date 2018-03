Nadine Visser breekt door met brons: 'Dit is bizar'

Door Pim Bijl



,,Dit is bizar”, zei een geëmotioneerde Visser na afloop. ,,Dit moet echt nog even landen.” Nadat ze haar naam als derde op het bord zag verschijnen, sloeg Nadine Visser haar handen voor haar gezicht. Daarna brak een lach door bij de 23-jarige atlete uit Hoorn. Met 7,84 liep ze opnieuw een toptijd, nadat ze in de halve finale al naar de verbluffende tijd van 7,83 seconden, een nieuw nationaal record, was gesneld. ,,Ik wist dat ik een persoonlijk record kon lopen, maar was wel verrast door de tijd."



Ze verbeterde met haar race de oude toptijd van Marjan Olyslager uit 1989 met zes honderste en ging dolblij als derde naar de finale. ,,Het was lastig om rustig te blijven, maar ik kon gelukkig goed gefocust blijven voor de finale. Ik wist: ik moet dit gewoon nog een keer doen. Ik ben er echt superblij mee dat dat lukte.”