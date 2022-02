Nadine Visser mist WK vanwege hamstringblessure: ‘Daar gaan we weer’

Visser zag haar voorbereiding op de Zomerspelen in Tokio verstoord door een scheurtje in haar linker hamstring. Toch raakte ze net op tijd fit en haalde ze de finale. Daarin eindigde ze als vijfde. De blessure speelde weer op bij terugkeer van een trainingskamp deze winter in Zuid-Afrika. Ze laste opnieuw een rustperiode in en leek op tijd hersteld voor het indoorseizoen. ,,Ik dacht dat mijn lichaam er klaar voor was om te racen, maar dat bleek niet het geval”, schrijft ze. De pijn schoot er in de finale van de 60 meter horden in; Visser ging trekkebenend over de finish.