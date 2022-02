Nadine Visser plaatst zich bij eerste indooroptreden direct voor WK

Nadine Visser heeft bij haar eerste wedstrijd van dit seizoen direct voldaan aan de limiet op de 60 meter horden voor de WK indoor. De 27-jarige Visser zette in Düsseldorf in de series 8,02 seconden neer en plaatste zich daarmee op overtuigende wijze voor de finale van later op zondag. De limiet voor de WK in Belgrado (18-20 maart) staat op 8,16.

Visser prolongeerde vorig jaar bij de EK indoor in Polen haar titel op de 60 meter horden. Bij de WK indoor van 2018 in Birmingham pakte ze brons op dit onderdeel. Visser haalde vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio de finale van de 100 meter horden en eindigde daarin als vijfde.



Visser kreeg deze winter na haar trainingsstage in Zuid-Afrika opnieuw last van haar hamstring, net als vorig jaar in de aanloop naar de Spelen. Ze begon daardoor later aan het indoorseizoen en liep in Düsseldorf pas haar eerste race.

Deelstra grijpt net naast EK-limiet

Andrea Deelstra heeft in de marathon van Sevilla net niet kunnen voldoen aan de limiet voor de EK in augustus in München. De 36-jarige Deelstra kwam over de finish in 2.31.42 en daarmee bleef ze 12 seconden boven de limiet. Haar persoonlijk record staat op 2.26.46. Deelstra deed vorig jaar mee aan de marathon op de Olympische Spelen. In het snikhete Sapporo eindigde ze op de 44e plaats in 2.37.05. Deelstra had in Sevilla als doel om aan de limiet voor de EK te voldoen.

Nienke Brinkman, Ruth van der Meijden en Jill Holterman hebben wel al voldaan aan de limiet voor de EK. Als de Atletiekunie besluit een team af te vaardigen voor de marathon, dan kan het ook atleten toevoegen die niet aan de kwalificatie-eis hebben voldaan. Het team mag uit maximaal zes atleten bestaan.



Bij de vrouwen zegevierde de Ethiopische Alemu Megertu in Sevilla in 2.18.51. Bij de mannen snelde haar landgenoot Asrar Abderehman naar de winst in 2.04.43.