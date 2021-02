Nageeye gaat met looplegende Farah trainen in Ethiopië: ‘Eerste dagen heel goed bevallen’

Nieuwe coachAbdi Nageeye heeft in Gary Lough, de man van Paula Radcliffe, een nieuwe coach gevonden. Nederlands beste marathonloper traint al in Ethiopië met zijn nieuwe trainingsmaten: viervoudig olympisch kampioen Mo Farah en Belgisch recordhouder op de marathon Bashir Abdi.

Wéér verhuist Nageeye, de 31-jarige wereldburger die zich overal thuis voelt. Zijn nieuwe uitvalsbasis wordt Sululta, ten noorden van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba en liggend op 2700 meter hoogte. Vorige week vrijdag stapte hij vanuit Kenia in het vliegtuig om een paar dagen mee te trainen en de beoogde coach Gary Lough ‘diep in de ogen aan te kijken’. ,,En de eerste dagen zijn heel goed bevallen’’, vertelt Nageeye.

Na ruim vijf jaar in Kaptagat te hebben getraind bij de groep van Patrick Sang rond wereldrecordhouder Eliud Kipchoge, heeft hij nu zijn nieuwe groep gevonden. De twee bekendste atleten uit de groep, de Brit Mo Farah en de Belg Bashir Abdi, waren al vrienden van hem. Laatstgenoemde wordt zijn nieuwe huisgenoot. Beiden komen net als Nageeye oorspronkelijk uit Somalië. ,,Bashir heeft echt een zetje gekregen door te werken met Gary Lough. Ik hoop op net zo’n mooie samenwerking’’, zegt Nageeye.

Persoonlijke benadering

De Brit Lough is de man van Paula Radcliffe, gerenommeerd loopster die zestien jaar lang wereldrecordhoudster was op de marathon. Hij was tijdens haar carrière ook haar coach. In 2018 ging hij met Farah aan de slag. Bij Lough hoopt

Nageeye op een meer persoonlijke benadering. ,,Ik vond toch dat ik meer aandacht nodig had. Hoe om te gaan met mijn hamstringproblemen? Wat heb ik nodig voor een marathon in 2.04 of zelfs 2.03? Ik heb Gary in het verleden dagelijks met Mo bezig gezien, toen die een blessure had. Dat wil ik ook.’’

Nageeye was maanden geleden al gaan twijfelen of hij in Kaptagat nog op de juiste plek zat. De voor hem teleurstellende marathon in Valencia was de druppel. ,,Ik vraag me echt af of ik nog goed op de trainingen reageer’’, vertelde hij recent in hardlooppodcast De Pacer. ,,Het programma is gemaakt voor de besten, lopers van het niveau van Kipchoge. En iedereen volgt. Het is alles op een hoop en kijken wie overleeft.’’



Maar met die aanpak ontwikkelde Nageeye zich wel van een loper met een persoonlijk record boven de 2.10 naar een Europese topper en Nederlands recordhouder met een tijd van 2.06.17. ,,Dat is natuurlijk heel goed, en ik heb daar ook veel geleerd. Alleen wilde ik nu werken op een andere manier.’’

Toen hij in Kaptagat zijn afscheid aankondigde, waren ze wel wat verrast. Ook Kipchoge. ,,Maar hij reageerde zoals je van Eliud kan verwachten. Filosofisch. Hij zei ook dat hij het mooi vond mij hier te hebben en wenste me het allerbeste. En ik heb hem ook gezegd: ik ben een nomade, dus wie weet komen we ooit weer samen.’’

Na een langverwachte hereniging valt weggaan bij zijn kinderen hem zwaar. Die blijven achter in het Keniaanse Eldoret, waar ze naar school gaan. Daarom houdt Nageeye zijn appartement aan en zal hij buiten de belangrijkste trainingsperiodes in Ethiopië om bij zijn gezin in Kenia verblijven.

Heel het jaar in Sululta trainen, dat kan sowieso niet. Het is daar heerlijk hardlopen over de grasvlaktes in de vallei, maar in het regenseizoen groeit het gras tot zulke grote hoogten dat de meeste lopers naar Europa vertrekken. ,,Maar verder is het een heel mooie plek’’, zegt Nageeye, die blijft uitkomen voor het NN Running Team en toewerkt naar de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik kan hier eindeloos lopen.’’

