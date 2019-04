Nageeye: Ik ga voor de overwinning in Rotterdam

De hoop is uitgesproken dat de toplopers halverwege doorkomen op 1.02.30. Dat zou een scherpe eindtijd mogelijk moeten maken. Na Nageeyes ontboezeming dat hij voor het eerst in zijn leven in een grote stadsmarathon met de eerste groep mee zal gaan, zei de nationaal recordhouder(2.08.16) lachend over die doorkomsttijd. ,,No problem.”

Haalbaar?

Het is de vraag of de ambitieuze doelstelling van Nageeye haalbaar is, want de toplopers gaan voor een tijd rond 2.05. In de marathon van Boston eindigde hij vorig jaar op een zevende plek onder helse weersomstandigheden, stapte hij op de EK in Berlijn vijf kilometer voor de finish uit vanwege steek en moest hij zich afmelden wegens een knieblessure voor de marathon van Amsterdam.