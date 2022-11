Naomi Visser vijfde in vloerfinale op WK: ‘Ik ga echt gemotiveerd terug naar huis’

In Liverpool ging het goud naar de Britse Jessica Gadirova, die 14,200 punten bij elkaar turnde. Gadirova, die in augustus ook al de Europese titel won, is daarmee de tweede Britse wereldkampioene op vloer bij de vrouwen. Alleen Elizabeth Tweddle ging haar in 2009 voor. Claudia Fragapane was in 2017 de laatste Britse turnster die een WK-medaille op vloer veroverde: zij won toen brons.

Het zilver in Liverpool was voor de Amerikaanse Jordan Chiles (13,833). Zij bleef de Braziliaanse Rebeca Andrade en de Amerikaanse Jade Carey voor. Beide turnsters kwamen uit op 13,733 punten en kenden dezelfde moeilijkheids- en uitvoeringsscore, waardoor ze beiden het brons pakten. Carey pakte vorig jaar nog de olympische vloertitel.

Het verschil tussen de score van Visser en die van de nummers 3 was 0,067 punten. ,,Het is een dubbel gevoel”, zei Visser, die met haar score nog dicht bij een bronzen medaille kwam. ,,Ik ben wel superblij dat ik een goede oefening heb neergezet en het goed heb kunnen afsluiten. Maar als je dan naar het scorebord kijkt denk je wel: ‘shit, had ik maar een landing net iets beter gedaan’. Zoals bijvoorbeeld mijn laatste serie, die ik echt wat verder doortrok om hem te kunnen landen. Als die net iets beter was gegaan was het misschien net genoeg.”

Visser werd in augustus nog zesde in de vloerfinale bij de EK turnen in München, toen Gadirova ook al de beste turnster was op dat onderdeel.

Derde finale voor Naomi Visser

De 20-jarige Visser was zondag de laatste Nederlandse die nog in actie kwam bij de wereldkampioenschappen. In Liverpool had ze er al twee finales op zitten: in de meerkamp (achttiende) en de brug (zevende). Het was de eerste keer sinds de WK van 2001 dat een Nederlandse turnster zich voor drie individuele WK-finales plaatste. Destijds behaalde Verona van de Leur de finales van de meerkamp, brug en sprong.

,,Ik ben echt superblij met mijn WK”, blikte Visser terug. ,,Het was bij voorbaat al heel vet dat ik drie finales mocht turnen. In drie verschillende finales staan op een WK blijft gewoon bijzonder. Twee gingen er iets minder, maar ik ben blij dat ik de laatste met een goed gevoel heb kunnen afsluiten. Ik ga wel echt gemotiveerd terug naar huis.”

Naast Visser stonden ook Loran de Munck (voltige), Sanna Veerman (brug) en Tisha Volleman (meerkamp) in een individuele finale in Liverpool. Zij eindigden respectievelijk als zesde, vijfde en zestiende in hun finales.

Volledig scherm De Britse Jessica Gadirova pakte de wereldtitel. © AFP