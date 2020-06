NASCAR doet omstreden vlag in de ban

Handbal­doel­man Eijlers (40) zet punt achter lange carrière

10 juni Gerrie Eijlers heeft zijn carrière als actieve speler beëindigd. ,,We waren met het Nederlands team nog in de race voor het WK in 2021. Daar dacht ik over na. Nu dat van de baan is, heb ik besloten te stoppen”, zegt de 40-jarige Volendammer op de website Handball Inside.