Nationale meerkamptitels voor Deurloo en Van Pol in Rotterdam

Op rekstok bleek Bart Deurloo uiteindelijk het koelbloedigst in Ahoy. Met een kleine voorsprong op Frank Rijken en Casimir Schmidt begon de titelhouder aan het zesde en laatste toestel. Voordat het zijn beurt was, zag de Rotterdammer Schmidt voorover vallen bij de landing. Daarmee schakelde Schmidt zichzelf uit voor de titel. Deurloo, die eerder steken had laten vallen op voltige en sprong, turnde zijn rekoefening wel goed uit. Rijken kon als laatste turner nog over de eindscore van Deurloo (82,600 punten) heen, maar moest dan wel een superoefening laten zien. Bij een vluchtelement greep Rijken naast de stok, sloeg tegen de grond en zag zijn titelkansen uiteenspatten. Hij pakte nog wel het zilver.



Voor Deurloo is het de vijfde allroundtitel in 7 jaar tijd. Hij plaatste zich tevens op vijf onderdelen voor de toestelfinales van zondag. Specialist Epke Zonderland zette op rekstok met 14,650 de hoogste score van de avond neer.



Minder spannend verliep de meerkamp bij de vrouwen. Vera van Pol turnde vier stabiele toestellen (52,00 punten) en werd voor de derde keer in haar carrière Nederlands kampioene allround. De Limburgse traint tegenwoordig in Heerenveen, samen met onder anderen Sanne Wevers. Céline van Gerner kwam nog het dichtst in de buurt van de score van Van der Pol (51,733 punten). Zij zag haar eerste meerkamp sinds de Olympische Spelen van 2016 beloond met zilver. Het brons was voor titelverdedigster Tisha Volleman.



Olympisch kampioene Sanne Wevers turnde maar een halve meerkamp. Zowel op brug als op balk plaatste ze zich als eerste voor de toestelfinales.