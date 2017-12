NBA Fast Break: Paul en Harden dirigeren Rockets weer naar zege

Houston Rockets blijft vooralsnog de sterkste ploeg in de NBA. De ploeg uit Texas versloeg voor eigen publiek San Antonio Spurs met ruime cijfers: 124-109. Voor de thuisploeg was het de twaalfde zege op rij. Chris Paul blonk uit met 28 punten, 8 assists en 7 'steals'. Ploeggenoot James Harden (28 punten, 7 rebounds en 6 assists) was eveneens van grote waarde. Dat en meer in de Fast Break.