NBA gaat competitie opzetten in Afrika

Joris van Gool pakt goud op NK sprint in supertijd: 6.63

19:01 Joris van Gool pakte zaterdagmiddag in Apeldoorn het goud op het NK sprint (60 meter) indoor. In een supertijd van 6.63 liet hij de concurrentie ver achter zich. ,,Ik ben er hartstikke blij mee, maar in mijn achterhoofd is er de smaak naar meer", glunderde de 20-jarige Spiridon-atleet uit Rijen na de huldiging.