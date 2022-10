NBA kijkt uit naar komst Franse basketbalreus Victor Wembanyama: ‘Hij is meer een alien’

Van opstel met hockeydro­men tot beste speelster van de wereld: Felice Albers kan het niet geloven

Als negenjarig meisje schreef Felice Albers een opstel over haar hockeydromen. Ze wilde Oranje halen en net zo goed worden als idool Naomi van As. Dertien jaar later mag de 32-voudig international zichzelf de beste van de wereld noemen, als een na jongste ooit. ,,Dit is toch niet normaal?”

7 oktober