NBA-ster Kyrie Irving is sponsor Nike definitief kwijt na promotie antisemitische film

Irving had op sociale media een link gepost naar de film ‘Hebrews to Negroes: Wake up Black America’, die wereldwijd werd veroordeeld vanwege antisemitisch gedachtegoed. Pas weken later volgden excuses. ,,Ik wil me gewoon echt focussen op de pijn die ik heb veroorzaakt en de impact die ik heb teweeggebracht in de Joodse gemeenschap, die het mogelijk als een dreiging heeft ervaren”, zei Irving half november in een interview met SportsNet New York. ,,Ik wil me oprecht verontschuldigen voor al mijn acties en de tijd die sindsdien is verstreken.”