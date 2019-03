NBA-ster Westbrook over de rooie tegen fan na ‘provocatie’

De gangmaker van Oklahoma City legde na afloop uit dat hij zwaar was geprovoceerd door het echtpaar. ,,Ze zeiden tegen me dat ik op mijn knieën moest gaan zitten, zoals ik vroeger gewend was. Voor mij is dat onaanvaardbaar. Het is respectloos en voor mij is het ook racistisch.”



De NBA sprak van een vervelend incident tussen Westbrook en sommige fans. ''Spelers en toeschouwers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een veilige en respectvolle omgeving in stand te houden. Indien de gedragscode is overschreden, zullen we daarop actie ondernemen.”