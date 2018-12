Nederlagen stapelen zich op voor Phoenix Suns

Belgisch Sportman van het jaar: Hazard, Swings of Naert

6 december Eden Hazard is nog steeds in de race om na Kevin De Bruyne de volgende voetballer te worden die sportman van het jaar wordt in België. De sterspeler van Chelsea en het Belgische elftal is een van de drie kanshebbers op de ereprijs. Naast Hazard mogen ook schaatser Bart Swings (zilver bij de massastart op de Olympische Spelen) en Europees marathonkampioen Koen Naert hopen op de award.