Nederland en België halen WK hockey voor mannen én vrouwen binnen

De duels zullen in juli of augustus 2026 worden gespeeld in het Wagener Stadion in Amstelveen en in een nieuw stadion in het Belgische Waver, vlak bij Brussel. ,,De reisafstand tussen de twee stadions is slechts twee uur waardoor teams en fans in België en Nederland een geweldig toernooi kunnen beleven met op beide locaties evenveel aandacht voor zowel de dames als de heren”, laat KNHB-directeur Erik Gerritsen weten in een eerste reactie.