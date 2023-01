Nederland in 2024 voor de vierde keer gastheer EK beachvolleybal

Het wordt de vierde keer dat het EK beachvolleybal in Nederland plaatsvindt. De laatste keer, in 2018, waren Den Haag, Apeldoorn, Rotterdam en Utrecht de locaties van het toernooi dat bij de vrouwen werd gewonnen door Sanne Keizer en Madelein Meppelink. Het afgelopen jaar werd het WK volleybal voor vrouwen in Nederland gehouden.