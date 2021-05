Nederland met vijf estafetteteams naar Spelen: ‘En nu gaan we voor goud’

Video Harper krijgt bal met 156 km per uur in gezicht, vlak daarna gaat ook Gregorius neer

29 april De Phillies boekten gisteren in de MLB een 5-3 zege op de Cardinals. Maar de grootste winst voor de ploeg uit Philadelphia was dat Bryce Harper weer kon opstaan nadat hij een honkbal in zijn gezicht had gekregen. Bizar genoeg werd Oranje-international Didi Gregorius meteen daarna ook hard geraakt door pitcher Génesis Cabrera.