Nederland met Zonderland naar EK

Paris besluit wereldbe­ker afdaling met vierde zege

11:52 Skiër Dominik Paris heeft de afsluitende wedstrijd van dit wereldbekerseizoen op de afdaling gewonnen. De Italiaan was de snelste in de plaats Soldeu in Andorra. Wereldkampioen Kjetil Jansrud uit Noorwegen finishte op 0,34 seconden achterstand als tweede voor de Oostenrijker Otmar Striedinger (0,41 seconden).