Nederland verliest van Duitsland en is uitgeschakeld op het EK

Hoewel het EK in vier landen wordt georganiseerd, had Nederland het geluk om in eigen land te spelen. In het Omnisport van Apeldoorn nam de nummer twee van Poule D (Nederland) het op tegen de nummer drie van Poule A (Duitsland). Voor sterspeler Nimir Abdelaziz was het treffen een weerzien met veel bekenden, want met de bondscoach van de Duitsers, Andrea Giani, en een deel van zijn begeleidingsstaf werkte hij al samen bij Revivre Milano. Duitsland was op het EK van 2017 nog verliezend finalist.



De eerste set werd makkelijk door Duitsland met 25-17 gewonnen. In 23 minuten was de Nederlandse ploeg niet opgewassen tegen het sterke spel van de oosterburen. In de tweede set ging het lange tijd gelijk op, maar trok Duitsland toch aan het langste eind en stond Nederland voor de zware taak om drie sets op rij te winnen. In de derde set gaf Nederland een voorsprong van 23-20 nog bijna uit handen.



Vijf wedstrijdpunten werden er weggewerkt, waarna Maarten van Garderen toesloeg en met een van richting veranderd schot de derde set binnensleepte: 32-30. In de vierde set namen de Duitsers een voorsprong van twee punten, maar was het halverwege de set weer gelijk. Op het achtste matchpoint van de Duitsers was het wel raak.