Nederlander Viscaal naar Formule 3

De Formule 3 is het derde treetje van de Formule-kampioenschappen, waarin uiteraard de Formule 1 het toppunt is. Nederland is met de komst van de 18-jarige Viscaal vertegenwoordigd in alle Formule-klasses. In de F2 rijdt Nyck de Vries.



,,Ik verheug me op mijn tijd bij HWA”, vertelt Viscaal. ,,De eerste dagen bij het team zijn erg positief geweest en je voelt dat hier een goede sfeer hangt. Dit seizoen wil ik zo veel mogelijk leren. De wagen heeft meer pk's dan ik gewend ben, maar daar zal ik snel mee om kunnen gaan.”