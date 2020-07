Nederlands cricketteam dit jaar niet naar Australië voor WK T20

Het is de bedoeling om het WK in ongeveer dezelfde periode in 2021 alsnog in Australië af te werken, als de omstandigheden dat toelaten. Oranje had zich vorig jaar november in Dubai overtuigend geplaatst voor het WK. De Nederlandse cricketploeg sloot het kwalificatietoernooi winnend af.



T20-cricket is een verkorte versie van een normale eendaagse cricketwedstrijd waarbij de teams in relatief korte tijd een score dienen neer te zetten. Dat leidt vaak tot spectaculaire taferelen.