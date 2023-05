Nederlands hulpprogramma voor kinderen in oorlog krijgt prestigieuze Laureus Sport for Good Award

TeamUp is ontwikkeld door Save the Children, UNICEF Nederland en War Child en wordt door Laureus gesteund via het ‘Sport for Peace and Humanitarian Action Fund’, dat in 2022 is opgericht. ,,Sport en spel hebben een enorme kracht om kinderen samen te brengen, emoties te uiten en hoop te bieden in zware tijden, die geen kind zou moeten meemaken”, zegt War Child-directeur Ernst Suur, die zeer vereerd is met de prijs.