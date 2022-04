Nederlands onderonsje in finale Euro Hockey League

Podcast De Pacer | ‘Abdi & Abdi, vrienden voor het leven’

Met hun sprint naar het zilver en brons op de Spelen veroverden Bashir Abdi en Abdi Nageeye de wereld. De Pacer bracht de Belg en Nederlander in aanloop naar hun Marathon Rotterdam samen voor een interview over die olympische sprint, hun bijzondere vriendschap en hun plannen in geboorteland Somalië. Over de ambities voor de Coolsingel en de betekenis van de marathon wordt uiteraard ook gesproken.

8 april