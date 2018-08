Nederlands team biedt Bendsneyder een kans

De tiener reed de afgelopen twee jaar in de Moto3, maar kreeg onlangs te horen dat hij na dit seizoen moet vertrekken bij zijn huidige team Tech3. Bendsneyder dwong promotie af naar de Moto2, maar in zijn eerste seizoen een klasse hoger wacht hij nog altijd op zijn eerste WK-punten. Mede door pech en een gebrek aan snelheid heeft de Rotterdammer zich nog amper kunnen laten zien in de 'tweede' klasse. De enige Nederlandse coureur in de WK wegrace dreigt nu zijn plek kwijt te raken, maar Waninge probeert hem te helpen.



Hoewel de 71-jarige Drent zijn rijdersbezetting en daarmee het budget voor volgend jaar al zo goed als rond had, wil Waninge toch onderzoeken of hij Bendsneyder een kans kan geven. Over ruim een week, na de Grote Prijs van Groot-Brittannië op Silverstone, moet duidelijk zijn of er genoeg geld beschikbaar is voor Bendsneyder om volgend jaar bij het Nederlandse team te gaan rijden.



De Amerikaanse coureur Joe Roberts lijkt al zeker van een plek in 2019 bij NTS RW Racing GP. De 21-jarige Roberts pakte dit seizoen tot nu toe twee puntjes in de Moto2.